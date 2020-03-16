В Саранске сегодня временно отключат холодную воду

16 Март 2020 2020-03-16T12:13:50+03:00

16 марта с 22 часов ограничения введут в северо-западной части города

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Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» сообщает, что 16 марта в связи с заменой участка водовода, расположенного по адресу: Лямбирское шоссе, д. 15, будет временно ограничена подача холодного водоснабжение в северо-западной части Саранска.

С 22:00 и до окончания работ холодное водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

Многоквартирные дома:

- Лямбирское шоссе, дд. 19, 21, 23, 25, 5/1, 5, 7, 7А, 11, 13;

- улица Солнечная, дд. 3, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 13, 15, 15А, 17, 25/1, 27/1.

ЦТП:

- 6Б мкр. С/З, ул. Солнечная,19Б

- ГПТУ-29 С/З, Лямбирское шоссе 2-ой км.

Кроме того, подача воды будет ограничена на ряде предприятий и организаций, расположенных на Лямбирском, Александровском и Северо-Восточном шоссе, улицах Солнечной, 1-ой Промышленной, 2-ой Промышленной, Пролетарской и Лодыгина.

В жилом массиве улицы Солнечной будет организован подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU