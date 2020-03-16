2020-03-16T08:33:27+03:00
75 лет Великой Победы

Сержант Михаил Борискин вспомнил, как встретил Победу

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Республике Мордовия навестили ветерана войны Михаила Семеновича Борискина
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
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В этот день фронтовик, несмотря на возраст, по-военному подтянутый встречал гостей сам. Поделился с сотрудниками своими фронтовыми воспоминаниями, рассказал о жизни в послевоенное время, сожалея, что не осталось у него фотографий с фронта.

Родился Михаил Семёнович в 1927 году в Атяшевском районе Республики Мордовия.

Когда началась Великая Отечественная война, он 14-летним подростком уже работал в колхозе. В 1944 году был призван на фронт. После окончания учебной части попал в войска связи. Воевал на Западном фронте - в Венгрии, обеспечивал бесперебойную связь советского правительства с главами европейских государств.

Во время войны ежедневно проходил десятки километров между телефонными столбами. Если провода были оборваны, то взбирался наверх и чинил поломку. Попадал под обстрелы. При приближении врага, чтобы стать невидимым, зарывался в землю.

«Победу встретил в венгерском городе Дебрецене, - вспоминает ветеран.- Командир разбудил нас в 2 часа ночи и закричал: «Подъем! Победа! Война кончилась!» Мы накрыли стол и праздновали до утра!»

Борискин рассказал, что долго искал своего не вернувшегося с войны отца. Михаил Семенович сам отвез отца на призывной пункт на лошади и больше они не виделись, не получали от него даже писем. Но ветеран не терял надежды узнать, как погиб его отец.

Лишь в 2017 году родственники смогли выяснить, что он был убит и похоронен под Калугой. Съездить на братскую могилу Михаил Семенович не смог, подвело здоровье. Отправил туда внучку, которая специально для него записала на видео и показала место захоронения отца.

Сотрудники Следственного управления с интересом слушали Михаила Семеновича, поблагодарили за самоотверженность, пожелали крепкого здоровья и благополучия и подарили подарки. Михаил Семенович в свою очередь пригласил всех в гости на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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