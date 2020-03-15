Юрий Осколков: «Мы обрабатываем стойку регистрации и дверные ручки»

15 Март 2020 2020-03-15T16:59:13+03:00

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По его словам, защитные мероприятия в здании аэровокзала проводятся с 4 марта: это и дезинфекция автобуса, довозящего пассажиров до самолета, поручней, сидений, трапов, стойки регистрации и дверных ручек, и проведение плановых учений в соответствии с планом, утвержденным Роспотребнадзором.

- Мы работаем во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области Управлением МЧС по Пензенской области, Министерством здравоохранения Пензенской области, - отметил Юрий Осколков. - Все сотрудники проходят ежедневный медицинский осмотр с измерением температуры тела. В настоящее время готовятся информационные аудиоролики, которые будут транслироваться в здании аэровокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU