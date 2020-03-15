Школа приемных родителей в Пензенской области

15 Март 2020 2020-03-15T16:15:04+03:00

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Работу над повышением качества обучения в Школе начали после поручения Ивана Белозерцева о принятии мер по предотвращению эмоционального выгорания приемных родителей.

«Воспитание детей - это огромный труд. Если родители устают, не справляются, это отражается на детях - констатировал он. - Мы должны сопровождать приемные семьи, помогать им. Если возникают трудности - вместе преодолевать их».

Служба сопровождения приемных семей работает при Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области и включает в себя консультативные пункты в городах Пенза, Каменка, Нижний Ломов и Сердобск. За каждым пунктом закреплено несколько близлежащих районов, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Специалистами Центра разрабатываются дополнительные программы обучения для подготовки кандидатов в замещающие родители.

С приемными родителями заключаются договоры о предоставлении социальных услуг. По мнению сотрудников Центра, работа в рамках договорных отношений повышает уровень доверия приемных родителей к системе сопровождения, что в кризисной ситуации может обезопасить детей от ситуации вторичного сиротства.

ИСТОЧНИК KP.RU