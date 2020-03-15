Пензенские полицейские раскрыли кражу мобильного телефона
К преступлению оказалась причастна 34-летняя местная жительница
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В пензенскую полицию с заявлением о краже обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, ночью потерял свой мобильный телефон стоимостью около 5 000 рублей, который после был кем-то украден.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 34-летней местной жительницы, привлекавшейся к уголовной ответственности. Она призналась в содеянном.
По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU