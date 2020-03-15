Грабитель разбил стекло пассажирской двери и забрал из сумки 14 тысяч рублей

15 Март 2020 2020-03-15T11:39:34+03:00

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В полицию Колышлейского района обратилась с заявлением о преступлении 24-летняя девушка. Она сообщила, что на улице Советской в поселке Колышлей неизвестный, разбив стекло пассажирской двери, проник в автомобиль «Лада Гранта», открыто похитил из сумки деньги в сумме 14 тыс. рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили приметы предполагаемого злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили причастность к совершению преступления и задержали 48-летнего жителя села Берёзовка, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Часть похищенного изъята.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU