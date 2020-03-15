2020-03-15T10:59:04+03:00
Происшествия

В Пензе полицейские взяли наркокурьера с героином

При попытке оборудовать тайник для бесконтактной передачи наркотических средств задержан уроженец республики Таджикистан 1987 года рождения
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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В ходе личного досмотра сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области обнаружили у гражданина 14 свертков с героином. Также в ходе обыска по месту проживания подозреваемого найдено более двух граммов героина, приготовленного им для личного употребления.

Установлено, что злоумышленник приезжал в Пензу из Московской области, откуда привозил запрещенные вещества, снимал на сутки квартиру и в ночное время делал закладки в разных районах города.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения - заключение под стражу.

16 марта в Пензенской области начинается первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгую смертью!». Полицейские обращаются к жителям региона с просьбой активно сообщать информацию о фактах незаконного оборота и употребления наркотиков.Сообщить информацию можно по телефону «горячей линии» УМВД России по Пензенской области: 8-(8412)-59-10-10. Звонки принимаются круглосуточно. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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