2020-03-15T10:03:09+03:00
Происшествия

Пензенец лишился 12 тысяч рублей, пытаясь купить гантели

Горожанин стал жертвой мошенников
Анна ЧЕРНАЯ
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В пензенскую полицию обратился 34-летний местный житель, который рассказал, что на одном из сайтов объявлений обнаружил сообщение о продаже гантелей. Договорившись с продавцом о покупке, мужчина получил от него ссылку для оплаты, перешел по ней и ввел реквизиты карты, пытаясь перечислить шесть тысяч рублей.

Сайт выдал ошибку и предложил вернуть средства через специальную форму. Введя в ней данные карты, заявитель обнаружил, что с его карты шесть тысяч рублей списались дважды. Полицейским он пояснил, что знал о подобных способах обмана.

По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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