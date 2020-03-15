Пензенец лишился 12 тысяч рублей, пытаясь купить гантели
В пензенскую полицию обратился 34-летний местный житель, который рассказал, что на одном из сайтов объявлений обнаружил сообщение о продаже гантелей. Договорившись с продавцом о покупке, мужчина получил от него ссылку для оплаты, перешел по ней и ввел реквизиты карты, пытаясь перечислить шесть тысяч рублей.
Сайт выдал ошибку и предложил вернуть средства через специальную форму. Введя в ней данные карты, заявитель обнаружил, что с его карты шесть тысяч рублей списались дважды. Полицейским он пояснил, что знал о подобных способах обмана.
По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU