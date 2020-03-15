2020-03-15T09:34:02+03:00
Общество

Министерство просвещения РФ рекомендует регионам

При необходимости, переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения
Виктор ВИКТОРОВ
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ПеременаПеременаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей Министерство просвещения Российской Федерации направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей.

Региональным органам управления образованием поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений.

Также на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано, при необходимости, переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения.

В Пензенской области эпидемиологическая ситуация стабильная, случаев коронавируса в настоящее время не зарегистрировано, в связи с чем перевода образовательного процесса на дистанционные формы не требуется, информирует пресс-служба регионального министерства образования. Отмечается также, что в большинстве районов через неделю начинаются плановые каникулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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