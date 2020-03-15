2020-03-15T08:52:33+03:00
Общество

Дошколят и школьников Саранска посвятили в кадеты

Торжественная церемония прошла в присутствии родителей, педагогов, ветеранов
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Фото: Пресс-служба Администрации городского округа СаранскФото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск
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В Саранске прошло посвящение в кадеты Росгвардии воспитанников «Детского сада №88» и учеников 5 класса МОУ «СОШ №32».

Ребята произнесли присягу и дали клятву с достоинством нести звание кадета. Удостоверения «Юного кадета» детям вручили сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Мордовия.

На мероприятии присутствовали родители, педагоги, представители Управления образования Администрации городского округа Саранск, ветераны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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