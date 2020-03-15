Дошколят и школьников Саранска посвятили в кадеты

15 Март 2020 2020-03-15T08:52:33+03:00

Торжественная церемония прошла в присутствии родителей, педагогов, ветеранов

Изменить размер текста: A A

В Саранске прошло посвящение в кадеты Росгвардии воспитанников «Детского сада №88» и учеников 5 класса МОУ «СОШ №32».

Ребята произнесли присягу и дали клятву с достоинством нести звание кадета. Удостоверения «Юного кадета» детям вручили сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Мордовия.

На мероприятии присутствовали родители, педагоги, представители Управления образования Администрации городского округа Саранск, ветераны.

ИСТОЧНИК KP.RU