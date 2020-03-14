2020-03-14T18:10:30+03:00
Общество

В пензенской Госавтоинспекции состоялся День открытых дверей

Гостями ведомства стали учащиеся школы № 63
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ФОТО: Пресс-служба областной Госавтоинспекции.ФОТО: Пресс-служба областной Госавтоинспекции.
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Для детей организовали познавательную экскурсию по зданию Госавтоинспекции, в ходе которой они познакомились с деятельностью сотрудников подразделений дежурной части, Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений, а так же пропаганды безопасности дорожного движения. Знакомство школьников с буднями сотрудников Госавтоинспекции началось с истории ее возникновения, также дети узнали о героических поступках инспекторов дорожно-патрульной службы и основных причинах дорожно-транспортных происшествий.

После познавательной экскурсии учащиеся вместе с инспектором повторили правила безопасного поведения вблизи проезжей части. Дети с большим интересом послушали рассказ сотрудника ГИБДД о правильном поведении на дороге.

В завершение мероприятия автоинспекторы вручили школьникам световозвращающие сувениры для безопасного передвижения в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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