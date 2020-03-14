В пензенской Госавтоинспекции состоялся День открытых дверей

14 Март 2020 2020-03-14T18:10:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Для детей организовали познавательную экскурсию по зданию Госавтоинспекции, в ходе которой они познакомились с деятельностью сотрудников подразделений дежурной части, Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений, а так же пропаганды безопасности дорожного движения. Знакомство школьников с буднями сотрудников Госавтоинспекции началось с истории ее возникновения, также дети узнали о героических поступках инспекторов дорожно-патрульной службы и основных причинах дорожно-транспортных происшествий.

После познавательной экскурсии учащиеся вместе с инспектором повторили правила безопасного поведения вблизи проезжей части. Дети с большим интересом послушали рассказ сотрудника ГИБДД о правильном поведении на дороге.

В завершение мероприятия автоинспекторы вручили школьникам световозвращающие сувениры для безопасного передвижения в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU