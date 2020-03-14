Прокуратура Мордовии: законность в СИЗО-1 нарушается повсеместно

14 Март 2020 2020-03-14T14:12:56+03:00

Начальнику УФСИН России по Республике Мордовия и начальнику ФКУЗ «Медсанчасть № 13 ФСИН России» предложено нарушения устранить и привлечь нарушителей к ответственности

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Прокуратура Республики Мордовия проверила соблюдения законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уголовно-исполнительного и иного законодательства в деятельности ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Мордовия.

По информации пресс-службы Прокуратуры Мордовии, выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, охране труда и здоровья, нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, при осуществлении воспитательной работы и другие нарушения, отрицательно влияющие на общее состояние законности в данном учреждении.

По результатам проверки заместителем прокурора республики Леонидом Перескоковым начальнику УФСИН России по Республике Мордовия и начальнику ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 13 ФСИН России» внесены представления об устранении нарушений законов, их причин и условий, им способствовавших, в которых поставлен вопрос о привлечении к ответственности лиц их допустивших.

ИСТОЧНИК KP.RU