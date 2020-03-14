В Мордовии сталевар получил ожоги от попадания раскаленного металла

14 Март 2020 2020-03-14T12:27:57+03:00

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Пролетарским межрайонным следственным отделом СК России по Республике Мордовия проводится доследственная проверка по факту получения ожогов различной степени мужчиной, 1988 года рождения.

Установлено, что рано утром 13 марта 2020 года в реанимационное отделение больницы из литейного цеха предприятия с ожогами головы и туловища был доставлен сталевар. По предварительным данным, повреждения пострадавшим были получены в результате попадания на него раскалённого металла.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU