В Мордовии сталевар получил ожоги от попадания раскаленного металла
Пролетарским межрайонным следственным отделом СК России по Республике Мордовия проводится доследственная проверка по факту получения ожогов различной степени мужчиной, 1988 года рождения.
Установлено, что рано утром 13 марта 2020 года в реанимационное отделение больницы из литейного цеха предприятия с ожогами головы и туловища был доставлен сталевар. По предварительным данным, повреждения пострадавшим были получены в результате попадания на него раскалённого металла.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.
ИСТОЧНИК KP.RU