2020-03-14T11:08:51+03:00
Общество

Прибывающие в Пензу из стран, где выявлен коронавирус, находятся под наблюдением

Последние новости о распространении китайского коронавируса в мире на 14 марта
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Девушка в медицинской маске. Фото: Мария ЛенцДевушка в медицинской маске. Фото: Мария Ленц
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За последние сутки число зараженных в мире увеличилось более чем на 9 000 человек и составило 145 369 случаев. Число погибших от китайского коронавируса нового типа превысило отметку в 5 000 человек - 5 429. А вот число вылечившихся составляет уже 71 688.

Другие новости о распространении коронавируса.

В Пензе во вторник, 10 марта, на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин отметил, что случаев подтверждения коронавируса на территории региона нет. Прибывшие из стран, где выявлены случаи коронавирусной инфекции, находятся под наблюдением. В свою очередь, те, кто общался с контактными лицами, отправлены на двухнедельный домашний карантин.

Между тем, из-за угроз распространения коронавируса, произошли коррективы и в привычной жизни звезд. Так, дочь Бородиной учится дома, Казанова грустит без мужа итальянца. Подробнее о переменах в жизни звезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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