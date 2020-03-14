В Пензе наградили ветеранов и работников жилищно-коммунального хозяйства

14 Март 2020 2020-03-14T10:21:58+03:00

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Губернатор Иван Белозерцев обратился к присутствующим, особо отметив заслуги ветеранов, и выразил признательность всем представителям отрасли за ответственную работу.

- Сегодня в сфере ЖКХ Пензенской области работает свыше одной тысячи предприятий, это около 15 тысяч человек. Спасибо вам большое за то, что вы ответственно подходите к исполнению поставленных задач, в любое время дня и ночи готовы решать проблемы, связанные с возникновением аварий, выполняете необходимую работу в интересах наших граждан.

Глава региона напомнил, что с понедельника в регионе стартует месячник по благоустройству и призвал всех активно присоединиться к работе. После этого губернатор наградил лучших работников отрасли почётными грамотами и благодарностями.

ИСТОЧНИК KP.RU