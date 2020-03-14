2020-03-14T09:12:06+03:00
Общество

Жители Чемодановки пришли на прием с проблемами

Руководитель Бессоновского межрайонного следственного отдела М. Е. Шикин провел 13 марта личный прием граждан
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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Проблемы, поднимавшиеся в ходе приема, были важными для жителей населенного пункта и в большей части носили житейских характер. Улучшение жилищных условий многодетной семьи, необходимость установки уличного освещения на участке съезда с федеральной трассы в жилой сектор села, проблемы из-за отсутствия асфальтированной дороги на улице Садовой в Чемодановке.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, обратившиеся в ходе личного приема получили подробные разъяснения по интересующим их вопросам. Вопросы, требующие дополнительной проверки, будут рассмотрены в установленном законом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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