Гимнасты из Пензы завоевали первое место на Чемпионате округа

14 Март 2020 2020-03-14T09:27:52+03:00

Всего же на Чемпионате и Первенстве Приволжского федерального округа нашими спортсменами завоевано 27 медалей

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На Чемпионате округа пензенская команда завоевала 1 место. В ее составе выступили Алексей Лунев, Сергей Гоглов, Олег Ступкин, Артем Козлов, Федор Шмаков, Ильдар Юскаев.

На втором месте гимнасты из Самарской области, третьими стали спортсмены Республики Мордовия.

Помимо этого, Алексей Лунев стал вторым в вольных упражнениях, Ильдар Юскаев выиграл упражнение на коне и стал вторым на кольцах, Олег Ступкин завоевал бронзовую медаль на кольцах. Иван Елькин первенствовал в опорном прыжке и стал третьим в вольных упражнениях. Григорий Климентьев выиграл упражнение на кольцах, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

На Первенстве округа по программе 1 разряда 4 золотых и 1 серебряную медали завоевал Максим Шилкин - он выиграл многоборье, вольные упражнения, кольца, перекладину, а в опорном прыжке стал вторым. В этом же разряде Кондаков Данил завоевал бронзовую медаль на перекладине.

По программе мастеров спорта, отличились сразу 4 спортсмена:

- Валентин Бесхмельницын - 2 место в многоборье, 1 место вольные упражнения и кольца, 2 место на перекладине и брусьях;

- Иван Шкуров - 2 место вольные упражнения, 3 место - опорный прыжок;

- Джабраил Селимов - 1 место на коне;

- Владислав Лукьянов - 3 место в многоборье, кольца и брусья, 2 место на коне;

По программе кандидатов в мастера спорта Артем Царев занял третье место в опорном прыжке.

ИСТОЧНИК KP.RU