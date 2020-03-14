2020-03-14T07:52:44+03:00
Происшествия

Вчера на улице Парижской коммуны в Пензе загорелся дом

После ликвидации пожара обнаружено тело 58-летнего хозяина жилища
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

Следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК РФ по Пензенской области проводится проверка по факту смерти мужчины 1962 года рождения в результате пожара.

Около 15 часов 13 марта в подразделение МЧС поступила информация о возгорании дома по улице Парижской коммуны в городе Пензе. После ликвидации пожара в коридоре дома обнаружено тело 58-летнего хозяина жилища. При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения проверки.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели мужчины. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Чемодановки пришли на прием с проблемами
Гимнасты из Пензы завоевали первое место на Чемпионате округа
Вчера на улице Парижской коммуны в Пензе загорелся дом
Пензенский минобр: «Необходимости покупки масок и передачи их в школы и детские сады нет»
Уехала с дальнобойщиками?
О пользе коронавируса
В ДТП в Саранске пострадала шестилетняя девочка
В Пензе открылся Музей криминальной техники
В Пензе состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности людей, охране жизни и здоровья
Житель Саранска добровольно сдал в полицию два ружья
Иван Белозерцев наградил лучших работников сферы ЖКХ
В мошенничестве подозревается начальник районной госавтоинспекции
В конце апреля в Пензенской области начнут высаживать «Сады памяти»
В Кузнецке пьяный мужчина вломился в чужой дом
На фронте и в тылу пензенцы приближали Победу
Олег Кочетков вошел в Совет директоров Ассоциации «Станкоинструмент»
Госпитализация малолетнему мальчику не потребовалась