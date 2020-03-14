Вчера на улице Парижской коммуны в Пензе загорелся дом

14 Март 2020 2020-03-14T07:52:44+03:00

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Следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК РФ по Пензенской области проводится проверка по факту смерти мужчины 1962 года рождения в результате пожара.

Около 15 часов 13 марта в подразделение МЧС поступила информация о возгорании дома по улице Парижской коммуны в городе Пензе. После ликвидации пожара в коридоре дома обнаружено тело 58-летнего хозяина жилища. При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения проверки.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели мужчины. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU