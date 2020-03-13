Пензенский минобр: «Необходимости покупки масок и передачи их в школы и детские сады нет»

13 Март 2020 2020-03-13T20:15:39+03:00

Медицинские маски есть во всех медицинских учреждениях, обслуживающих образовательные организации. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ведомство прокомментировало информацию, распространившуюся сегодня в ряде региональных СМИ

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Несколько пензенских новостных порталов написали о том, что жительница региона пожаловалась на просьбу сотрудников детского садика, куда ходит ее ребенок, сшить медицинскую маску и принести ее в учреждение. Таким образом планируется создать резерв средств защиты.

Пензенское министерство образования отмечает: необходимости приобретения медицинских масок родителями для передачи их в школы и детские сады нет. Средства индивидуальной защиты имеются в медицинских учреждениях, обслуживающих образовательные организации.

Главное – соблюдать меры гигиены: мыть руки, проводить регулярную влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, протирать ручки дверей, обеспечивать проветривание помещения и другие меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором.

В Пензенской области эпидемиологическая ситуация стабильная, заболевших коронавирусом не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU