Пензенский минобр: «Необходимости покупки масок и передачи их в школы и детские сады нет»
Несколько пензенских новостных порталов написали о том, что жительница региона пожаловалась на просьбу сотрудников детского садика, куда ходит ее ребенок, сшить медицинскую маску и принести ее в учреждение. Таким образом планируется создать резерв средств защиты.
Пензенское министерство образования отмечает: необходимости приобретения медицинских масок родителями для передачи их в школы и детские сады нет. Средства индивидуальной защиты имеются в медицинских учреждениях, обслуживающих образовательные организации.
Главное – соблюдать меры гигиены: мыть руки, проводить регулярную влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, протирать ручки дверей, обеспечивать проветривание помещения и другие меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором.
В Пензенской области эпидемиологическая ситуация стабильная, заболевших коронавирусом не выявлено.
ИСТОЧНИК KP.RU