2020-03-13T20:15:39+03:00
Здоровье

Пензенский минобр: «Необходимости покупки масок и передачи их в школы и детские сады нет»

Ведомство прокомментировало информацию, распространившуюся сегодня в ряде региональных СМИ
Анна ЧЕРНАЯ
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Медицинские маски есть во всех медицинских учреждениях, обслуживающих образовательные организации.Медицинские маски есть во всех медицинских учреждениях, обслуживающих образовательные организации.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Несколько пензенских новостных порталов написали о том, что жительница региона пожаловалась на просьбу сотрудников детского садика, куда ходит ее ребенок, сшить медицинскую маску и принести ее в учреждение. Таким образом планируется создать резерв средств защиты.

Пензенское министерство образования отмечает: необходимости приобретения медицинских масок родителями для передачи их в школы и детские сады нет. Средства индивидуальной защиты имеются в медицинских учреждениях, обслуживающих образовательные организации.

Главное – соблюдать меры гигиены: мыть руки, проводить регулярную влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, протирать ручки дверей, обеспечивать проветривание помещения и другие меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором.

В Пензенской области эпидемиологическая ситуация стабильная, заболевших коронавирусом не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пензенский минобр: «Необходимости покупки масок и передачи их в школы и детские сады нет»
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