Уехала с дальнобойщиками?

13 Март 2020 2020-03-13T17:27:03+03:00

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Отделом МВД России по Чернышевскому району Забайкальского края разыскивается Евгения Богданова 2003 года рождения. Уроженка поселка Чернышевск Читинской области, 14 февраля текущего года ушла из дома в поселке Чернышевск и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Разыскиваемая может передвигаться по территории Российской Федерации с водителями-дальнобойщиками.

В момент ухода из дома была одета в куртку бирюзового цвета ниже пояса, с капюшоном, спортивное трико темного цвета, ботинки зимние черного цвета, колготки черного цвета.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщите об этом по телефонам отдела МВД России по Чернышевскому району Забайкальского края: 8-(30265)-2-13-08, 8-(83022)-23-52-61, а также 89242747431.

ИСТОЧНИК KP.RU