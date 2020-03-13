2020-03-13T17:27:03+03:00
Общество

Уехала с дальнобойщиками?

Полиция Забайкальского края разыскивает пропавшую без вести Евгению Богданову
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

Отделом МВД России по Чернышевскому району Забайкальского края разыскивается Евгения Богданова 2003 года рождения. Уроженка поселка Чернышевск Читинской области, 14 февраля текущего года ушла из дома в поселке Чернышевск и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Разыскиваемая может передвигаться по территории Российской Федерации с водителями-дальнобойщиками.

В момент ухода из дома была одета в куртку бирюзового цвета ниже пояса, с капюшоном, спортивное трико темного цвета, ботинки зимние черного цвета, колготки черного цвета.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщите об этом по телефонам отдела МВД России по Чернышевскому району Забайкальского края: 8-(30265)-2-13-08, 8-(83022)-23-52-61, а также 89242747431.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенский минобр: «Необходимости покупки масок и передачи их в школы и детские сады нет»
Уехала с дальнобойщиками?
О пользе коронавируса
В ДТП в Саранске пострадала шестилетняя девочка
В Пензе открылся Музей криминальной техники
В Пензе состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности людей, охране жизни и здоровья
Житель Саранска добровольно сдал в полицию два ружья
Иван Белозерцев наградил лучших работников сферы ЖКХ
В мошенничестве подозревается начальник районной госавтоинспекции
В конце апреля в Пензенской области начнут высаживать «Сады памяти»
В Кузнецке пьяный мужчина вломился в чужой дом
На фронте и в тылу пензенцы приближали Победу
Олег Кочетков вошел в Совет директоров Ассоциации «Станкоинструмент»
Госпитализация малолетнему мальчику не потребовалась