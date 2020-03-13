О пользе коронавируса

13 Март 2020 2020-03-13T16:18:13+03:00

Штучное перо «Комсомолки» и его друзья в ФБ, с оригинальной трактовкой напасти по принципу «водку пить не только вредно, но и полезно»

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Коронавирус спас тысячи жизней: люди сидят дома - и не попали под машины. Не утонули пьяными в море. Не потерялись в лесу, не съедены акулами. Маньяки в пустых парках клацают зубами, потроша друг друга. Кривая нехороших болезней разных вообще уходит в ноль.

Юрий: Совершенно верно! Надо считать комплексно!

Katerina: У меня на карантине (Италия) весь дом бурлит. Самое интересное, что родители с таким интересом играют с детьми. Очень просто, наконец, папы купили себе игрушки мечты! Сосед со своими двумя пацанами третьи сутки боксирует, наискосок балкон - папа с дочкой поют в караоке, напротив балкон они собирают не то современный стенд для цветов не то собачью будку, но с других балконов уже целый консилиум собрался.

Тамара: Вот должна, наверное, покивать головой, а я просто ржу!!! Про маньяков - вообще вышка!!!! Константиныч, мойте руки и пейте горячее!!! я Вас уважаю-обожаю и люблю!!!

Елена: Умеете вы успокоить. Я со студентами на эту тему шуточный тренинг провожу. Называется «Ура, у меня неприятности!». Типа «меня бросил парень», наконец-то Маркеса дочитаю. Иногда помогает.

Юрий: В Лондоне тысячи людей записываются, чтобы их заразили слабым штаммом коронавируса и отправили на карантин на 11-14 дней с оплатой 100 фунтов в день. Принимаются только люди не старше 55 лет. Не все так уж боятся. Китайцы сегодня заявили, что в Ухань этот вирус завезли американские военные на международные учения. Может, и правда?

Лилия: А сколько денег не ушло в Италию, Испанию!!! Сколько квартир и домов передумали сейчас покупать в этих странах!

ИСТОЧНИК KP.RU