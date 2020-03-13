В ДТП в Саранске пострадала шестилетняя девочка

13 Март 2020 2020-03-13T15:34:19+03:00

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Вчера вечером на улице Маринина в Саранске произошло ДТП. Автомобиль «BMW» под управлением 41-летней женщины, выезжая с второстепенной дороги, столкнулся с «ВАЗ- 21140», едущим по главной. В итоге, шестилетняя пассажирка отечественной легковушки получила травмы и была госпитализирована. После осмотра врачи отпустили ребенка домой с рекомендациями по лечению.

В отношении водителя «ВАЗ-21140» составлен административный материал по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей. По данным инспекторов ГИБДД МВД по Республике Мордовия, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU