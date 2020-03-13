В Пензе открылся Музей криминальной техники

13 Март 2020 2020-03-13T14:54:30+03:00

В его экспозицию вошли предметы и устройства, которые правоохранители использовали для раскрытия и расследования преступлений

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Один из самых интересных экспонатов - так называемая «дорожная камера», технический фотоаппарат «ФКД» на треноге. В качестве фотоплёнки в нём использовались пластины размером 18 на 13 мм. Эксперты-криминалисты активно применяли эту камеру для работы на месте происшествия.

Среди коллекции фотоаппаратов, приборов ночного видения, видеокамер и сопутствующих устройств образца середины и конца XX века особое место занимает зеркальный объектив МТО-1000, который позволял производить фотосъёмку удалённых предметов на расстоянии до километра. Вес объектива – около пяти килограммов, поэтому для съёмки обязательно использовали штатив.

Также в числе экспонатов музея криминалистической техники – металлоискатель «Ирис-Э». В девяностые годы XX века этот прибор часто применяли для поиска пуль и гильз в снегу, песке и других сложных условиях при работе на месте преступлений с применением огнестрельного оружия.

Музей открыт для посещения школьникам и студентам Пензенской области, которые знакомятся с работой экспертно-криминалистического центра регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU