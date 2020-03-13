2020-03-13T14:45:51+03:00
На здоровье

В Пензе состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности людей, охране жизни и здоровья

Основной темой совещания стала профилактика коронавируса
Анна ЧЕРНАЯ
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Заседание под председательством заместителя главы городской администрации Сергея Волкова посетили несколько сотен человек, которые смогли задать вопросы представителям Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, регионального Министерства здравоохранения и медицинских организаций города.

Присутствующим рассказали о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения коронавируса. Так, согласно нормативным документам установлено медицинское наблюдение на срок до 14 дней за всеми лицами, прибывшими из-за рубежа, особенно Ирана, Китая и Кореи. Всем вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи новой инфекции, будут оформляться листки нетрудоспособности без посещения медицинских организаций на период самоизоляции.

Также медики напомнили горожанам, что признаки заболевания коронавирусной инфекцией схожи с признаками заболевания гриппом и ОРВИ.

Поэтому, в случае повышения температуры, проявления кашля, насморка, симптомов нарушения пищеварения (изжога, отрыжка, чувство давления или распирания в животе, урчание, понос и др.) ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, а вызвать врача или бригаду скорой помощи на дом. При подозрении на заболевание человек будет госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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