Житель Саранска добровольно сдал в полицию два ружья

13 Март 2020 2020-03-13T13:57:53+03:00

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Вчера в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по го Саранск обратился 72-летний пенсионер. Пожилой мужчина добровольно сдал два двуствольных ружья, обнаруженных им во время ремонта квартиры. Как пояснил пенсионер, оружие ранее принадлежало его отцу, который скончался в 1998 году.

МВД по РМ напоминает, что сотрудники полиции и Росгвардии региона проводят совместную профилактическую акцию «Оружие-2020», в рамках которой жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение. Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в Отдел Росгвардии по Республике Мордовия.

Помните, что добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), если в его действиях не содержится иного состава преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU