2020-03-13T13:52:29+03:00
Недвижимость

Иван Белозерцев наградил лучших работников сферы ЖКХ

Сегодня в Пензе открылась обновленная Галерея почета сотрудников отрасли
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Губернатор Иван Белозерцев поздравил присутствующих с профессиональным праздником:

- Сложно представить нашу жизнь без комфорта, который обеспечивают работники сферы ЖКХ - без подачи воды, электричества, без благоустройства территорий, парков и скверов. В прошлом году на создание комфортной среды в муниципальных образованиях Пензенской области было выделено свыше 380 миллионов рублей, в этом году запланировано свыше 400 миллионов. Без вашей помощи реализовать эти проекты невозможно. У нас еще немало проблем, но мы продолжим их решать.

Напоминаем вам, что Галерея почета работников жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области была открыта в 2015 году. Ежегодно на ней размещаются портреты лучших мастеров своего, а также таблички с названиями организаций и предприятий жилищно-коммунального комплекса, внесших значительный вклад в развитие региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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