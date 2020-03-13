Иван Белозерцев наградил лучших работников сферы ЖКХ

13 Март 2020 2020-03-13T13:52:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Иван Белозерцев поздравил присутствующих с профессиональным праздником:

- Сложно представить нашу жизнь без комфорта, который обеспечивают работники сферы ЖКХ - без подачи воды, электричества, без благоустройства территорий, парков и скверов. В прошлом году на создание комфортной среды в муниципальных образованиях Пензенской области было выделено свыше 380 миллионов рублей, в этом году запланировано свыше 400 миллионов. Без вашей помощи реализовать эти проекты невозможно. У нас еще немало проблем, но мы продолжим их решать.

Напоминаем вам, что Галерея почета работников жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области была открыта в 2015 году. Ежегодно на ней размещаются портреты лучших мастеров своего, а также таблички с названиями организаций и предприятий жилищно-коммунального комплекса, внесших значительный вклад в развитие региона.

ИСТОЧНИК KP.RU