В мошенничестве подозревается начальник районной госавтоинспекции

13 Март 2020 2020-03-13T12:38:49+03:00

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В апреле 2019 года сотрудник полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей в салоне патрульного автомобиля, применил в отношении остановленного водителя алкотестер, не включенный в Государственный реестр средств измерений. Затем создал видимость обнаружения у водителя наличия алкогольного опьянения. За не составление протокола об административном правонарушении получил денежные средства в сумме 6 тысяч рублей. После чего водитель продолжил движение и уехал.

По материалам сотрудников собственной безопасности МВД по региону Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается.

Пострадавшим от действий должностного лица необходимо обратиться в следственный отдел по адресу: поселок Зубова Поляна, ул. Советская, д.27, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU