В конце апреля в Пензенской области начнут высаживать «Сады памяти»
В акции примут участие ветераны, известные земляки, общественные деятели
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Пензенская область присоединяется к Всероссийскому проекту «Сад памяти». На 65 участках по всему региону будут высажены деревья, каждое из которых станет символом благодарности мирных поколений. Помогать ветеранам и общественным деятелям будут волонтеры Победы, а участки, инструменты и саженцы предоставят органы местного самоуправления.
Посмотреть географическое расположение новых садов можно на сайте проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU