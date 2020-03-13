В конце апреля в Пензенской области начнут высаживать «Сады памяти»

13 Март 2020 2020-03-13T11:29:47+03:00

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Пензенская область присоединяется к Всероссийскому проекту «Сад памяти». На 65 участках по всему региону будут высажены деревья, каждое из которых станет символом благодарности мирных поколений. Помогать ветеранам и общественным деятелям будут волонтеры Победы, а участки, инструменты и саженцы предоставят органы местного самоуправления.

Посмотреть географическое расположение новых садов можно на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU