В Кузнецке пьяный мужчина вломился в чужой дом

13 Март 2020 2020-03-13T11:07:56+03:00

Но уже через несколько минут нарушителя задержали росгвардейцы

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Около полуночи в полицию Кузнецка позвонила перепуганная местная жительница. Женщина рассказала, что кто-то проник в ее дом, воспользовавшись незапертой калиткой, и попросила помощи.

На место сразу выдвинулись сотрудники Росгвардии. В прихожей дома обратившейся в полицию гражданки они обнаружили агрессивного мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный так и не смог пояснить правоохранителям мотивов своего поступка. Для дальнейшего разбирательства 40-летнего кузнечанина передали сотрудникам полиции. Как выяснилось, задержанный ранее был неоднократно судим.

ИСТОЧНИК KP.RU