На фронте и в тылу пензенцы приближали Победу

13 Март 2020 2020-03-13T10:21:34+03:00

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«Считаю, что Пенза, безусловно, достойна этого почётного звания, - высказал свою точку зрения спикер регионального парламента Валерий Лидин. - В наш регион в годы войны были эвакуированы порядка 50 предприятий, которые давали фронту боеприпасы, детали военных самолетов, шинельное сукно, снаряжение, работали госпитали. На средства, собранные пензенцами, строились подлодки, танки и самолеты».

Ранее свое мнение высказал губернатор Пензенской области.

«Пенза была основана в 1663 году по указу царя Алексея Михайловича как крепость на юго-восточной окраине Русского царства для защиты рубежей. Судьба города уберегла его от страшных потрясений, за что он получил имя богоспасаемого, но его уроженцы прославляли регион на полях сражений во всех войнах и на всех фронтах, а в тылу наш народ - без различия званий и сословий собирал необходимые вещи и средства в поддержку ополченцев. Когда пришла Великая Отечественная, на фронт ушли 300 тысяч наших земляков, 200 тысяч из них никогда не вернулись домой, а их жены, матери, дети встали к станкам, вышли в поле, чтобы обеспечить Победу любой ценой», - отметил Иван Белозерцев.

«В военное время Пензенская область стала крупным центром эвакуационной промышленности предприятий военно-промышленного комплекса. Вклад региона, его жителей и трудовых коллективов в Победу отмечен государственными наградами. Город заслуживает почетного звания», - прокомментировал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU