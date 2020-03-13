Олег Кочетков вошел в Совет директоров Ассоциации «Станкоинструмент»

13 Март 2020 2020-03-13T10:07:27+03:00

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На прошлой неделе представители компании «СтанкоМашСтрой» приняли участие в общем собрании членов Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», которое по традиции проходило на базе ВНИИ инструмент (г. Москва).

Президент ассоциации Георгий Самодуров подвел итоги 2019 года, а после присутствующих ознакомили с планами и основными направлениями деятельности ассоциации на 2020 год. В частности, намечены программа по развитию и модернизации станкостроительной отрасли, мероприятия по государственной финансово-экономической поддержке предприятий, по взаимодействию с организациями, представляющими поддержку экспорта продукции отечественного станкостроения, с федеральными и региональными государственными органами и общественными организациями, по развитию научной и инновационной, а также внешнеэкономической деятельности, проведению международных выставок.

Одним из вопросов повестки дня было избрание новых членов Совета директоров Ассоциации «Станкоинструмент». В обновленный состав вошли руководители крупных предприятий отрасли. Среди них генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков. Сегодня предприятие входит в ТОП-10 станкостроительного комплекса страны.

ИСТОЧНИК KP.RU