2020-03-12T17:39:48+03:00
Политика

Иван Белозерцев - депутатам Заксобра: «Прошу поддержать вас поправки в Конституцию»

Губернатор обозначил свою позицию в ходе двадцать восьмой сессии парламента
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Глава региона прокомментировал поправку, касающуюся выборов Президента России:

- У меня нет сомнений в том, что обнуление сроков даст возможность стабильно развивать Россию. Для нас важно, чтобы экономика наша развивалась. Сельское хозяйство работало, чтобы мы могли кормить свой народ, обеспечивать Пензенскую область и регионы России, поставлять продукцию за рубеж. Для нас важна стабильность во всём. Я прошу вас поддержать рассматриваемые изменения, – обратился он к депутатам регионального парламента.

После этого губернатор призвал всех жителей Пензенской области принять участие в голосовании. За закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» проголосовало 30 пензенских депутатов. Один парламентарий воздержался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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