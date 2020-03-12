Иван Белозерцев - депутатам Заксобра: «Прошу поддержать вас поправки в Конституцию»

12 Март 2020 2020-03-12T17:39:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава региона прокомментировал поправку, касающуюся выборов Президента России:

- У меня нет сомнений в том, что обнуление сроков даст возможность стабильно развивать Россию. Для нас важно, чтобы экономика наша развивалась. Сельское хозяйство работало, чтобы мы могли кормить свой народ, обеспечивать Пензенскую область и регионы России, поставлять продукцию за рубеж. Для нас важна стабильность во всём. Я прошу вас поддержать рассматриваемые изменения, – обратился он к депутатам регионального парламента.

После этого губернатор призвал всех жителей Пензенской области принять участие в голосовании. За закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» проголосовало 30 пензенских депутатов. Один парламентарий воздержался.

ИСТОЧНИК KP.RU