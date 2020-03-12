2020-03-12T15:54:53+03:00
Общество

В Пензенской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Поделиться:
Изменить размер текста:

С 16 по 27 марта в Пензенской области состоится второй этап всероссийской акции «Сообщи, где торгую смертью!». Полицейские обращаются к жителям региона с просьбой активно сообщать информацию о фактах незаконного оборота и употребления наркотиков.

Звонки принимаются можно по телефону «горячей линии» УМВД России по Пензенской области: 8-(8412)-59-10-10. Звонки принимаются круглосуточно. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иван Белозерцев - депутатам Заксобра: «Прошу поддержать вас поправки в Конституцию»
ВТБ запускает онлайн-рефинансирование
В Пензенской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
Специалисты «СтанкоМашСтроя» прошли обучение в Федеральном центре компетенций
В Саранске небольшая ссора соседей привела к удару ножом
Жительница Пензенской области лишилась 577 тысяч рублей в надежде заработать
Отключение воды в Пензе
Рабочая встреча Владимира Волкова и Шамиля Тарпищева в Саранске
Для прикрытия использовал жену и малолетнего ребенка
Подобных центров в России, наверное, единицы
Одаренные дети Пензенской области отдохнут на Черноморском побережье
В Пензе завершены соревнования «Весенние ласточки-2020»
После удара женщины сожителя ножом они продолжили застолье
Студенческая сборная выступит на Кубке представителя Президента ПФО
В Мордовии ряды кадетов пополнили воспитанники детского сада
…И тогда пассажир начал избивать водителя такси
Завтра в Мордовии прогнозируется сильный ветер
Западная поляна, Спасский кафедральный собор в Пензе
Из двух осужденных на пожизненное после драки в камере остался один
В Пензе полицейские ликвидировали подпольный игровой клуб