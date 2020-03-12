В Пензенской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

12 Март 2020 2020-03-12T15:54:53+03:00

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С 16 по 27 марта в Пензенской области состоится второй этап всероссийской акции «Сообщи, где торгую смертью!». Полицейские обращаются к жителям региона с просьбой активно сообщать информацию о фактах незаконного оборота и употребления наркотиков.

Звонки принимаются можно по телефону «горячей линии» УМВД России по Пензенской области: 8-(8412)-59-10-10. Звонки принимаются круглосуточно. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU