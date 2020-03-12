Специалисты «СтанкоМашСтроя» прошли обучение в Федеральном центре компетенций

12 Март 2020 2020-03-12T14:43:57+03:00

Теперь на предприятии появилось два сертифицированных внутренних тренера

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Специалисты компании «СтанкоМашСтрой» успешно прошли обучение в Федеральном центре компетенций (ФЦК) в Москве по программам «Основы бережливого производства», «Реализация проектов по улучшению» и «5С на производстве». Курс был организован в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

По мнению экспертов ФЦК, внедрение технологических изменений, нацеленных на повышение производительности труда, требует дополнительных знаний, развития необходимых навыков и пересмотра старых подходов к работе.

В рамках программы специалисты компании узнали об основах и принципах производственной системы, методиках решения проблем и реализации проектов по оптимизации технологических процессов. На практике познакомились с инструментами бережливого производства, научились строить карты потока создания ценности и создавать инфоцентры. Многие задачи отрабатывались непосредственно на производственной площадке.

Теперь на «СтанкоМашСтрой» появилось два сертифицированных внутренних тренера – Ирина Муравьева, директор по корпоративному развитию, и Рамиль Измайлов, инженер-механик. Они, получив в ходе обучения в ФЦК необходимые навыки, будут передавать эти знания коллегам, распространяя на все подразделения и цеха культуру бережливого производства.

ИСТОЧНИК KP.RU