Специалисты «СтанкоМашСтроя» прошли обучение в Федеральном центре компетенций
Специалисты компании «СтанкоМашСтрой» успешно прошли обучение в Федеральном центре компетенций (ФЦК) в Москве по программам «Основы бережливого производства», «Реализация проектов по улучшению» и «5С на производстве». Курс был организован в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
По мнению экспертов ФЦК, внедрение технологических изменений, нацеленных на повышение производительности труда, требует дополнительных знаний, развития необходимых навыков и пересмотра старых подходов к работе.
В рамках программы специалисты компании узнали об основах и принципах производственной системы, методиках решения проблем и реализации проектов по оптимизации технологических процессов. На практике познакомились с инструментами бережливого производства, научились строить карты потока создания ценности и создавать инфоцентры. Многие задачи отрабатывались непосредственно на производственной площадке.
Теперь на «СтанкоМашСтрой» появилось два сертифицированных внутренних тренера – Ирина Муравьева, директор по корпоративному развитию, и Рамиль Измайлов, инженер-механик. Они, получив в ходе обучения в ФЦК необходимые навыки, будут передавать эти знания коллегам, распространяя на все подразделения и цеха культуру бережливого производства.
ИСТОЧНИК KP.RU