В Саранске небольшая ссора соседей привела к удару ножом

12 Март 2020 2020-03-12T12:43:23+03:00

Пострадавшая смогла позвонить по телефону и сообщить о случившемся

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Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Поздно вечером 24 декабря 2019 между соседями, обвиняемым и 40-летней женщиной, проживавшими в доме 22 по улице Веселовского, произошла ссора из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений мужчина нанес женщине удар ножом в область грудной клетки, после чего ушел к себе в квартиру.

Пострадавшая смогла позвонить по телефону и сообщить о случившемся. Однако, несмотря на усилия прибывших по вызову медицинских работников, спасти потерпевшую не удалось, она скончалась у себя в квартире, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

В ходе следствия вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU