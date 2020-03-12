Жительница Пензенской области лишилась 577 тысяч рублей в надежде заработать

12 Март 2020 2020-03-12T11:16:50+03:00

В полицию Каменского района обратилась с заявлением о мошенничестве 38-летняя гражданка

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Она сообщила, что на её телефон позвонил неизвестный, предложил заработать деньги на биржевых торгах и сказал, что будет персональным аналитиком собеседницы.

По совету незнакомца гражданка установила на свой компьютер программу, и для участия в торгах на бирже на депозит со счёта своей банковской карты перечислила в течение февраля 577 тысяч рублей для приобретения различных акций. Впоследствии она поняла, что её обманули.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензенской области предупреждает: ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам. Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах или спортивных событиях, помните - так действуют мошенники!

Прежде, чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы. Посоветуйтесь с родными, друзьями.

ИСТОЧНИК KP.RU