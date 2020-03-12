Отключение воды в Пензе
Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети
Фото: Дмитрий Смирнов
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По информации ООО «Горводоканал», 12 марта с 9 до 22 часов, в связи с аварийно - восстановительными работами на водопроводной сети по ул. Красной, будет произведено отключение на водопроводных сетях холодного водоснабжения потребителей по следующим улицам:
- ул. Красная;
- ул. Чкалова;
- ул. Свердлова;
- ул. Куйбышева;
- ул. Лермонтова;
- ул. Кирова;
- ул. Московская;
- ул. Кураева (частично);
- ул. Володарского (частично);
- ул. Замойского;
- ул. Карла Маркса;
- ул. Калинина;
- ул. Гоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU