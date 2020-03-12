2020-03-12T10:47:33+03:00
Недвижимость

Отключение воды в Пензе

Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети
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Фото: Дмитрий СмирновФото: Дмитрий Смирнов
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По информации ООО «Горводоканал», 12 марта с 9 до 22 часов, в связи с аварийно - восстановительными работами на водопроводной сети по ул. Красной, будет произведено отключение на водопроводных сетях холодного водоснабжения потребителей по следующим улицам:

- ул. Красная;

- ул. Чкалова;

- ул. Свердлова;

- ул. Куйбышева;

- ул. Лермонтова;

- ул. Кирова;

- ул. Московская;

- ул. Кураева (частично);

- ул. Володарского (частично);

- ул. Замойского;

- ул. Карла Маркса;

- ул. Калинина;

- ул. Гоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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