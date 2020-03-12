Рабочая встреча Владимира Волкова и Шамиля Тарпищева в Саранске

12 Март 2020 2020-03-12T10:23:42+03:00

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11 марта Владимир Волков провел рабочую встречу с членом Международного Олимпийского комитета, президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым.

Обсуждались вопросы развития спорта в республике, а также проведения соревнований всероссийского и международного уровня.

В начале марта в теннисном центре в Саранске прошел Всероссийский турнир на призы Шамиля Тарпищева, в котором приняли участие теннисисты из 21 региона страны. А в эти дни Саранск впервые принимает международный юношеский турнир стран Европы по теннису, в котором участвуют более 60 спортсменов в возрасте до 12 лет.

«Это турнир первой категории, который предполагает набор первых очков спортсменами для выхода на международную арену. Состав у нас очень сильный, перспективы хорошие. Мы надеемся, что из этого поколения выйдут наши будущие звездочки. Очень приятно, что турнир пришел в Мордовию, где уже есть определенные теннисные традиции», - сказал Шамиль Тарпищев.

Президент Федерации тенниса поблагодарил Главу республики за прекрасную организацию состязаний.

«Мы считаем очень важным, чтобы как можно больше детей приходили заниматься в спортивные секции, в том числе теннисные, - отметил Владимир Волков. - Сегодня именно на развитие детского и массового спорта мы делаем упор. Надо воспитывать и поддерживать своих ребят!»

Стороны обсудили также вопросы проведения созданного при Главе Республики Мордовия Совета по развитию физической культуры и спорта и совместной работы в Министерстве спорта России по продвижению интересов республики, включая создание в регионе федерального училища Олимпийского резерва на базе республиканских спортивных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU