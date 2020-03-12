Для прикрытия использовал жену и малолетнего ребенка

12 Март 2020 2020-03-12T09:09:34+03:00

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По информации сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области, злоумышленник прибыл в Пензу из страны ближнего зарубежья около трёх лет назад. Долгое время работал в шашлычной, а затем решил заняться распространением наркотиков бесконтактным способом.

Полицейские задержали мужчину при попытке забрать партию наркотического средства «скорость» весом около 50 граммов из тайника, находившегося в лесном массиве в районе улицы Окружной. В этот момент подозреваемый прогуливался вместе с женой и ребёнком в возрасте нескольких месяцев, которых он использовал для обеспечения конспирации своих действий.

При анализе информации в гаджетах задержанного оперативники выяснили координаты закладок, которые злоумышленник ранее сделал на территории Пензы. Все они были изъяты сотрудниками УНК.

В отношении жителя Пензы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения – заключение под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU