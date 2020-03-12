12 Март 2020 2020-03-12T09:40:44+03:00

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Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи осмотрели представители Ивановского здравоохранения в среду, 11 марта.

Директор Департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин и главный врач ОБУЗ «1-я городская клиническая больница» Андрей Чикин ознакомились с работой отделений центра, оценили готовность учреждения к работе в условиях возможного заноса коронавирусной инфекции на территорию субъекта.

В планах у коллег из Ивановской области - строительство инфекционного центра на своей территории. Гости положительно оценили работу Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. «Инфекционный корпус и, в целом, лечебное учреждение производят очень благоприятное впечатление. Видно, что в Вашем субъекте уделяют много внимания здравоохранению. Подобных центров в России, наверное, единицы», - отметил Артур Фокин.

Продолжилось обсуждение темы в ходе встречи в Министерстве здравоохранения Пензенской области. Диалог шёл о лекарственном обеспечении населения современными препаратами, внедрении новых лабораторных исследований с целью быстрой и ранней диагностики инфекционных заболеваний, отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Обсуждалась также ситуация, связанная с продолжающейся угрозой завоза и распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.

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https://www.penza.kp.ru/daily/27103/4176880/

ИСТОЧНИК KP.RU