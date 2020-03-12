Одаренные дети Пензенской области отдохнут на Черноморском побережье

12 Март 2020 2020-03-12T07:58:22+03:00

Постановление об этом подписал губернатор Иван Белозерцев

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150 одаренных детей Пензенской области в летний период смогут отдохнуть на Черноморском побережье. Получить путевку могут подростки в возрасте от 14 до 17 лет включительно:

- победители и призеры всероссийских и региональных конкурсных мероприятий за три последних учебных года;

- победители и призеры региональных и всероссийских конкурсных мероприятий, проводимых общественно-государственной организацией "Российское движение школьников", военно-патриотическим общественным движением "Юнармия", автономной некоммерческой организацией "Военно-патриотический центр "Вымпел", в 2019-2020 учебном году.

Уже открыт прием заявлений для участия в смене. Для получения путевок необходимо представить документы:

- заявление о предоставлении путевки произвольной формы;

- копию документа, удостоверяющего личность или подтверждающего статус заявителя;

- копию документа, удостоверяющего личность ребенка;

- документы, подтверждающие достижения ребенка в определенных видах деятельности, указанные выше.

Документы предоставляются до 30 апреля, в рабочие дни с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 в Многофункциональный молодежный центр по адресу: 440000, г. Пенза, Кирова, 51, приемная директора центра.

На организацию смены из бюджета области направлено около 7 млн рублей.

Впервые образовательная смена для одаренных детей Пензенской области прошла в 2019 году по инициативе главы региона. 150 детей отдохнули в лагере «Приморский». Для них были проведены образовательные смены, организована культурно-развлекательная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU