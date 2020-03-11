В Пензе завершены соревнования «Весенние ласточки-2020»
Открытое первенство города по фигурному катанию на коньках состоялось во Дворце спорта «Рубин»
Фото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Участниками стали 15 возрастных групп из 12 регионов России - дети от 5 и до 16 лет.
Спортсмены города Пензы заняли 18 призовых мест в различных возрастных группах:
1 место:
Анастасия Водопьянова, Кирилл Володин, Елизавета Гладкова, Ева Мягкова, Вероника Казаева, Полина Кузякова, Ольга Зырянова;
2 место:
Бурова Полина, Полина Карева, Мария Санникова, Милана Ширшикова, Ольга Дорофеева, Дарья Малашина, Марта Зарубина;
3 место:
Елизавета Корнилова, Алена Карпунина, Арина Бузякова, Маргарита Чернова.
Поздравляем!
ИСТОЧНИК KP.RU