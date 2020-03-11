2020-03-11T17:29:49+03:00
Спорт

В Пензе завершены соревнования «Весенние ласточки-2020»

Открытое первенство города по фигурному катанию на коньках состоялось во Дворце спорта «Рубин»
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
Изменить размер текста:

Участниками стали 15 возрастных групп из 12 регионов России - дети от 5 и до 16 лет.

Спортсмены города Пензы заняли 18 призовых мест в различных возрастных группах:

1 место:

Анастасия Водопьянова, Кирилл Володин, Елизавета Гладкова, Ева Мягкова, Вероника Казаева, Полина Кузякова, Ольга Зырянова;

2 место:

Бурова Полина, Полина Карева, Мария Санникова, Милана Ширшикова, Ольга Дорофеева, Дарья Малашина, Марта Зарубина;

3 место:

Елизавета Корнилова, Алена Карпунина, Арина Бузякова, Маргарита Чернова.

Поздравляем!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе завершены соревнования «Весенние ласточки-2020»
После удара женщины сожителя ножом они продолжили застолье
Студенческая сборная выступит на Кубке представителя Президента ПФО
В Мордовии ряды кадетов пополнили воспитанники детского сада
…И тогда пассажир начал избивать водителя такси
Завтра в Мордовии прогнозируется сильный ветер
Западная поляна, Спасский кафедральный собор в Пензе
Из двух осужденных на пожизненное после драки в камере остался один
В Пензе полицейские ликвидировали подпольный игровой клуб
В Саранске из-за детской шалости загорелась квартира
Житель Саранска ограбил пункт приема металла
Иван Белозерцев: «Нужно проверить готовность техники и людей к уборке»
В Мордовии подтоплены 12 мостов
Пензенские поисковики установили судьбу красноармейца Василия Игошина
14 марта в Пензе состоится Чемпионат области по перетягиванию каната
В Пензе выступил нидерландский органист Жан-Пьер Стайверс
Иван Белозерцев поручил активизировать выдачу больничных жителям, вернувшимся из-за границы
Пензенец пытался избить мать и брата табуретом
Пензе - звание «Город трудовой доблести»
Лжесотрудник банка присвоил денежные средства жительницы Саранска
Житель Саратова пытался обокрасть магазин в Пензе
Пензенские пожарные провели открытый урок по гражданской обороне
В Саранске продолжается розыск мужчины, пропавшего в 2017 году
Жительницам Пензы вручили медали «Материнская доблесть»
В Пензе росгвардейцы задержали скрывшегося с места ДТП мотоциклиста
В Пензе обсудили реконструкцию стадиона «Локомотив»
У 49-летнего пензенца украли телефон и 110 тысяч с банковского счета
Олицетворение прекрасного и светлого
Делать добро - просто!