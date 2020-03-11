После удара женщины сожителя ножом они продолжили застолье
Вечером 7 декабря 2019 года в городе Саранске в ходе ссоры во время совместного распития спиртного обвиняемая ударила ножом 36-летнего сожителя. После чего они продолжили застолье. Спустя сутки, мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где через несколько дней от полученного телесного повреждения скончался.
В настоящее время судом по ходатайству следователя СК в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою причастность к совершению преступления она не отрицает.
По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, по уголовному делу проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU