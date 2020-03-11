2020-03-11T17:01:29+03:00
Происшествия

После удара женщины сожителя ножом они продолжили застолье

Следственным отделом Ленинского района Саранска СУ СК РФ по Республике Мордовия предъявлено обвинение 47-летней местной жительнице
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
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Вечером 7 декабря 2019 года в городе Саранске в ходе ссоры во время совместного распития спиртного обвиняемая ударила ножом 36-летнего сожителя. После чего они продолжили застолье. Спустя сутки, мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где через несколько дней от полученного телесного повреждения скончался.

В настоящее время судом по ходатайству следователя СК в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою причастность к совершению преступления она не отрицает.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, по уголовному делу проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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