2020-03-11T16:36:09+03:00
Спорт

Студенческая сборная выступит на Кубке представителя Президента ПФО

В среду, 11 марта, на ледовой площадке спорткомплекса «Дизель-Арена» губернатор наградил победителей Универсиады вузов по хоккею с шайбой
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Обращаясь к хоккеистам, тренерам и болельщикам, Иван Белозерцев отметил, что у пензенской молодежи растет интерес к активному образу жизни. Очень важно, чтобы студенческий спорт развивался.

В завершении он наградил призеров и победителей хоккейных состязаний. Бронзовым призером сезона 2019-2020 годов стала команда Пензенского государственного технологического университета (ПензГТУ). Второе место заняли представители Пензенского госуниверситета (ПГУ). Ну, а победу одержала сборная Пензенского госуниверситета архитектуры и строительства (ПГУАС).

Также губернатор вручил памятные подарки лучшим игрокам турнира. Ими стали Роман Юрков (ПензГТУ) в номинации «Лучший вратарь», Даниил Лягин (ПГУАС) - «Лучший защитник» и Антон Антонов (ПГУ) - «Лучший нападающий».

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, из сильнейших игроков турнира будет сформирована студенческая сборная региона, которая представит его на Кубке полномочного представителя Президента РФ в ПФО в апреле этого года в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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