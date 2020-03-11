В Мордовии ряды кадетов пополнили воспитанники детского сада

11 Март 2020 2020-03-11T14:53:27+03:00

Детишкам были вручены значки и удостоверения, а также сладкие подарки

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В рамках 30-летия МЧС России на базе пожарно-технической выставки ГУ МЧС по РМ прошла торжественная церемония посвящения в кадеты воспитанников детского сада №71.

На торжественном мероприятии присутствовали заместитель начальника ГУ по Государственной противопожарной службе Дмитрий Турдаков и врио заместителя начальника ГУ по надзорной деятельности Александр Болталин.

В этом году в регионе впервые приняли присягу воспитанники детского сада. С напутственным словом, к новоиспеченным кадетам обратился Дмитрий Турдаков:

- Дать клятву - это не просто сказать какие-то слова, стать кадетом - это не просто надеть форму, теперь вы не должны бояться трудностей и приходить на помощь в любой беде. Несите гордо знание юного кадета!

Также на мероприятии присутствовали кадеты из лицея №26, города Саранск, которые поздравили своих юных приемников.

ИСТОЧНИК KP.RU