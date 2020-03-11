…И тогда пассажир начал избивать водителя такси

11 Март 2020 2020-03-11T13:55:19+03:00

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Днем 7 сентября 2019 находившийся в микрорайоне «Гидрострой» 38-летний житель Пензы заказал такси. При этом ошибочно назвал улицу места назначения. Когда таксист привез его к месту заказа на ул. Нагорную, пассажир начал возмущаться, требуя доставить его в другое место.

Водитель сообщил, что для поездки по другому адресу ему придется заехать на ближайшую заправочную станцию. По пути следования пассажир стал швыряться телефоном и вещами водителя, вести себя агрессивно. Тогда водитель остановил автомобиль, открыл дверь и потребовал покинуть салон.

В ответ на это пассажир стал избивать 56-летнего водителя, нанося удары кулаками в область груди и головы. В результате его действий потерпевшему причинен ряд телесных повреждений, в том числе сотрясение головного мозга. После потери водителем сознания злоумышленник удалился.

И ошибка заказчика с названием пункта назначения, и его поведение в ходе поездки в салоне автомобиля были зафиксированы путем аудио- и видеозаписей, которые стали доказательствами по делу. Вину в совершении преступления подсудимый признал.

С учетом позиции Прокуратуры Первомайского района Пензы, судом мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. По иску потерпевшего с обвиняемого взыскано 50 тыс. рублей в возмещение морального вреда и по иску прокурора района - стоимость лечения в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU