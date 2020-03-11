Завтра в Мордовии прогнозируется сильный ветер

11 Март 2020 2020-03-11T13:25:32+03:00

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Завтра в Мордовии прогнозируются порывы ветра до 18 м/с. При необходимости граждан просят обращаться по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).

Рекомендации для населения при сильном ветре:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов.

- машину поставьте в гараж. При отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

ИСТОЧНИК KP.RU