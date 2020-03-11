Завтра в Мордовии прогнозируется сильный ветер
Завтра в Мордовии прогнозируются порывы ветра до 18 м/с. При необходимости граждан просят обращаться по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).
Рекомендации для населения при сильном ветре:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов.
- машину поставьте в гараж. При отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
ИСТОЧНИК KP.RU