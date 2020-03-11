Западная поляна, Спасский кафедральный собор в Пензе

11 Март 2020 2020-03-11T10:55:38+03:00

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил с архитекторами дальнейшее развитие городской среды во вторник, 10 марта

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В центре культурного развития «На Ленинградской» (бывший Дом офицеров), реконструкция которого идет в рамках национального проекта «Культура», выполняются отделочные работы, монтаж потолка и стен зрительного зала, установка светильников и сценического оборудования.

Во время осмотра прилегающей к зданию территории глава региона обсудил с архитекторами дальнейшее развитие микрорайона Западная поляна. В том числе - расширение улицы Попова и возможность организации транспортной развязки в районе улиц Попова, Мира и Окружной, благоустройство сквера Дорожников.

«Необходимо готовить проект развития этой территории», - поручил губернатор.

Посетив Спасский кафедральный собор, губернатор отметил, что темп работ необходимо ускорить. Сейчас в храме продолжается внутренняя отделка.

Иван Белозерцев поручил архитекторам продумать оформление балкона на втором этаже собора. В частности, он предложил создать в этом пространстве галерею, посвященную храмам Пензенской области.

Губернатор также оценил ход реставрационных работ в историческом здании на улице Белинского, 8, и посетил площадку реконструкции фонтана на улице Московской.

ИСТОЧНИК KP.RU