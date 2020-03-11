2020-03-11T09:14:37+03:00
Происшествия

Из двух осужденных на пожизненное после драки в камере остался один

В Мордовии мужчина признан виновным в убийстве на территории исправительной колонии
Виктор ВИКТОРОВ
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Тюрьма пожизненного заключения "Черный дельфин". Фото: Олег Анатольевич РукавицынТюрьма пожизненного заключения "Черный дельфин". Фото: Олег Анатольевич Рукавицын
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13 сентября 2019 года между двумя осужденными к пожизненному лишению свободы, содержащимися в одной камере в ФКУ ИК-6 УФИН России по Республике Мордовия, произошла ссора. Причиной послужило то, что потерпевший в грубой форме высказал своему сокамернику недовольство тем, что тот непрерывно ходил по камере.

В результате один осужденный стал избивать другого руками и ногами по различным частям тела. Сотрудники исправительного учреждения пресекли противоправные действия и доставили пострадавшего в медицинское учреждение. Через несколько дней от полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Собранные Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему гражданину Республики Таджикистан, ранее приговоренному к пожизненному лишению свободы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства окончательно - в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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