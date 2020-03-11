Из двух осужденных на пожизненное после драки в камере остался один
13 сентября 2019 года между двумя осужденными к пожизненному лишению свободы, содержащимися в одной камере в ФКУ ИК-6 УФИН России по Республике Мордовия, произошла ссора. Причиной послужило то, что потерпевший в грубой форме высказал своему сокамернику недовольство тем, что тот непрерывно ходил по камере.
В результате один осужденный стал избивать другого руками и ногами по различным частям тела. Сотрудники исправительного учреждения пресекли противоправные действия и доставили пострадавшего в медицинское учреждение. Через несколько дней от полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
Собранные Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему гражданину Республики Таджикистан, ранее приговоренному к пожизненному лишению свободы.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства окончательно - в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.
ИСТОЧНИК KP.RU