В Пензе полицейские ликвидировали подпольный игровой клуб

11 Март 2020 2020-03-11T08:07:59+03:00

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции в марте ликвидирован подпольный игровой клуб, который располагался в Пензе на проспекте Строителей.

Деятельность данного заведения была тщательно законспирирована. Вход в подпольный зал был оборудован системой видеонаблюдения. Доступ в клуб имел ограниченный круг лиц. Чтобы попасть внутрь, игроки звонили на специальный телефон, в который были занесены данные постоянных посетителей. Если звонок поступал с неизвестного номера, работники клуба не брали трубку и дверь не открывали.

Несмотря на эти предосторожности, полицейским удалось проникнуть внутрь. В момент появления оперативников в зале игровых автоматов находились работники заведения и посетители. Из подпольного клуба изъято 16 единиц игрового оборудования.

В соответствии со ст. 171.2 УК РФ, за систематическое предоставление помещений для незаконных организации и проведения азартных игр, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн. рублей, либо лишение свободы на срок до 6 лет, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Если вы располагаете информацией о действующих на территории Пензы и Пензенской области незаконных игорных заведениях, сообщите об этом по телефону дежурной части управления МВД России по Пензенской области 56-31-11 или по телефонам 02 и 102. Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU